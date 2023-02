Candidatos do Concurso Público da GCM concluem a 1ª etapa do Curso de Formação

Na manhã de ontem, sexta-feira, 24, 36 candidatos do Concurso Público nº 004/2019 da Guarda Civil de Ananindeua receberam a certificação pela conclusão da 1ª etapa do Curso de Formação. O ato aconteceu na Praça do Complexo da Cidade Nova VIII, na presença do prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos, de secretários e demais autoridades.



“Assumi um compromisso legítimo com cada um dos candidatos que estudou e está aqui batalhando para alcançar seu objetivo. Eu tenho certeza que a entrada de novos agentes é um ganho para a Guarda Civil Municipal e para toda a população. Sei que no dia-a-dia a Guarda enfrenta muitos desafios que vão além da proteção do patrimônio público. Vamos continuar trabalhando para dar melhores condições de trabalho a todos e espero daqui a dois meses, poder oficializar a entrada efetiva de vocês na Guarda Municipal”, afirmou o prefeito.



A primeira fase, foi composta pela Prova Objetiva de Múltipla Escolha, Teste de Avaliação Física – TAF, Avaliação Psicológica, Avaliação Antropométrica e Médica e ainda, Investigação de Antecedentes Pessoais. O Concurso Público está sendo acompanhado pela da Secretaria Municipal de Administração (Semad). A 1ª etapa do Curso de Formação foi realizada pela Escola de Governança Pública de Ananindeua (EGPA).



“Confesso que foi um desafio organizar essa etapa do Curso de Formação. Foram 230 horas de aula, distribuídas em 8 módulos, ministradas por professores com titularidades de mestres e doutores, credenciados pela Escola de Governança Pública de Ananindeua (EGPA). Fizemos tudo o que foi possível, inclusive garantir, neste período de instrução e treinamento, a bolsa de estudo mensal equivalente a um salário mínimo, para que todos pudessem se dedicar ao curso de formação e concluí-lo com excelência. Agora o desafio é concluir a última etapa, e tenho certeza que, com o mesmo empenho, também será superado”, reforçou o Secretário Municipal de Administração, Thiago Matos.



O próximo e último desafio será realizado pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP.

“A última etapa, que será realizada pelo IESP, vai começar no próximo dia 27. São 2 meses de formação, divididos em 2 módulos. Essa etapa será eliminatória. Portanto, se o candidato não tiver um bom rendimento no primeiro módulo, será desclassificado do certame. Como eles vão agregar a teoria à prática, tenho certeza que, passando por mais essa etapa, eles terão um “case” de conhecimento e poderão aplicar com excelência o que aprenderam quando tiveram atuando como profissionais oficiais da segurança pública. O peso que eles carregam é grande, já que essa é a primeira turma de guardas-civis que será formada pelo IESP”, afirmou a Inspetora Geral da Guarda Civil Municipal de Ananindeua, Renata Risuenho.



O tão sonhado momento de atuar na segurança pública está bem próximo para a candidata Nayara Barros, que foi aluna destaque dessa etapa do curso de formação. “Conseguir chegar ao final da primeira etapa, é muito gratificante e satisfatório. Tivemos instruções com professores excelentes, que conseguiram nos transformar um pouco mais em profissionais de segurança pública. Agora a expectativa é uma das melhores, sabemos que seremos muito cobrados, não menos que essa etapa, já que seremos a primeira turma de Guarda municipal a ser formada pelo IESP”, disse a candidata Nayara Barros.



Imagens: Ascom/Ananindeua