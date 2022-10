Candidatos marajoaras à Alepa ultrapassam 20 mil votos e podem se eleger￼￼

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apurou 37,83% das urnas no Pará e os números mostram dois candidatos a deputados estaduais pela cidade de Breves, maior colégio eleitoral do Arquipélago do Marajó, bem posicionados: Luth Rebelo (PP) e Andreia Xarão (MDB).

Luth soma 21.385 votos. Ele está em 16º no geral e é o primeiro do seu partido, o Progressista.

Andréia tem 20.124 votos e ocupa a 21ª colocação no geral. No MDB ela está em 9º lugar.

A posição dentro do partido é importante nesta eleição, pois não existe coligação e os candidatos disputam a vaga dentro da própria sigla.

Se Luth se mantiver em primeiro lugar e o PP atingir o quociente eleitoral, estará eleito.

Para que Andréia consiga a cadeira, mantendo-se nesta posição, precisa que o MDB tenha votos suficientes para fazer, no mínimo, uma bancada com nove parlamentares.

Fonte: notíciamarajó