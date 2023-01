Canil do Corpo de Bombeiros Militar do Pará terá o primeiro cão de buscas e resgate da corporação

O Governo do Estado vai entregar em breve, o primeiro canil de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), projetado para cinco cães. As obras de construção que já estão em fase final de construção, estão sendo realizadas dentro do Comando Geral, na Avenida Júlio César, em Belém. A entrega do prédio vai ofertar os serviços de busca, salvamento e resgate.

O Coronel Hayman Apolo, comandante-geral do CBMPA, explica que inicialmente as atividades no canil serão de treinamento dos cães e da tropa. “A formação de um cão de busca, salvamento e resgate dura em média 18 meses. Outros cães serão adquiridos e também passarão por esse processo. Basicamente teremos nos próximos dois anos cães voltados a buscas de pessoas perdidas em área de selva, pessoas presas sob escombros e busca por cadáveres”, pontuou.

A princípio o local funcionará na capital, mas há previsão de expansão das atividades para os municípios de Santarém e Marabá.

Em dezembro de 2022, a chegada do filhote Raya, da raça rastreador-brasileiro, representou um marco na implantação da atividade na corporação. A cadela será o primeiro cão de buscas e resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. O animal está sendo treinado pela 3° Sargento BM Inêz Holanda para participar de buscas de pessoas vivas desaparecidas, sobretudo, em áreas de mata e de difícil acesso.

“Esse marco histórico representado no binômio ‘Sgt Inez e Raya’ é produto de um planejamento estrutural da Corporação e ações efetivas que a atual gestão desprende no afã de melhor servir à sociedade paraense. A Raya está sendo treinada ao mesmo tempo em que estamos construindo, dentro do Comando Geral, o canil, que abrigará ela e os próximos que virão, favorecendo o desempenho e dando condições de sustentar a atividade canina que irão potencializar nosso atendimento nas ocorrências que lhe são peculiares. Então, só temos a agradecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre, que nos doou o animal, e ao empenho e dedicação de cada bombeiro militar que acredita e sempre entrega excelência em nossas atividades”, concluiu o comandante-geral do CBMPA.

Fotos: Bruno Cecim / Ag.Pará