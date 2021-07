Canoísta do Bolsa Talento disputa a 6° Volta à Ilha de Vitória, no Estado do Espírito Santo

A canoísta paraense Lorena Jacob segue para o Espírito Santo (ES) onde disputa, neste final de semana, a sexta edição da Volta à Ilha de Vitória, competição nacional de canoagem realizada pela Prefeitura Municipal em alusão ao aniversário da capital capixaba, celebrado em 8 de setembro. A atleta é contemplada pelo programa Bolsa Talento, mantido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A expectativa, segundo a canoísta, é enorme. “Essa é a primeira vez que paraenses participam dessa prova que reúne diversos esportes náuticos como remo olímpico, canoa havaiana e outros. Também é uma prova que tem influência de mar e de mangue. Nós nos preparamos muito e estou acreditando nessa conquista”, contou Lorena Jacob.

A competição que se inicia nesta sexta-feira (9) e encerra-se no domingo (11), Lorena e a conterrânea Larissa Noguchi, disputam na categoria Open OC2, como dupla. Outro paraense, Rafael Black, disputa na categoria Individual V1. São 30 Km de remada ao redor da Ilha, partindo da Praia do Suá.

A atleta sempre foi amante do esporte. A modalidade entrou em sua vida com a vontade de conhecer algo novo, fora do local de academia, onde praticava musculação. Formada em Psicologia, a canoísta começou a competir em nível nacional no ano de 2014, durante a 2° Copa Brasil de Canoagem Oceânica, conquistando ouro na disputa e desde então, só coleciona medalhas.

Programa Bolsa Talento – Apoia de modo institucional atletas, paratletas e técnicos no âmbito do esporte de rendimento. O maior objetivo do programa, que no edital vigente contempla 94 atletas, é dar condições para que o esporte paraense alcance índices competitivos para disputas locais, nacionais e internacionais.

“É importante ressaltar a importância do fomento da Seel à canoagem e ao esporte em geral, possibilitando que atletas de destaque como a canoísta Lorena Jacob representem o Pará em grandes competições como esta no sul do Brasil”, disse o secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Vitor Borges.

*Texto de Paula Portilho (Ascom Seel).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará