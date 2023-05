Canoista paraense de 14 anos é convocada pela Confederação Brasileira de Canoagem

Mais um atleta paraense tem seu talento reconhecido e recebe com prêmio sua convocação para treinos da seleção brasileira.



Trata-se da canoísta Michely Cristine Dias de Souza, 14 anos, da Ascap, de São Domingos do Capim, relacionada pela comissão técnica da Confederação Brasileira de Canoagem [CBC].

A convocação da paraense diz respeito aos critérios de seleção detalhados no Plano de Trabalho 2023, que estão publicados no site oficial da Confederação Brasileira de Canoagem [CBC].



“ A convocação da Michelly Cristine para Seleção Brasileira de Canoagem velocidade nos enche de orgulho, satisfação. É o nosso trabalho dando fruto, graça a Deus’, diz Jatobá, ex-atleta da seleção brasileira e coordenador da equipe da Ascap.



Michely começou a praticar canoagem aos dez anos, hoje, aos 14, alcança um dos seus objetivos. Ela se apresenta para treinos da seleção no mês de julho na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais.

Imagem: Divulgação