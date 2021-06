Canon anuncia fechamento de fábrica na Zona Franca de Manaus

A Canon anunciou que está encerrando a linha de produção de sua unidade na Zona Franca de Manaus, que contava com 43 funcionários. A fábrica foi a primeira da empresa japonesa fora da Ásia e inaugurada em 2013.

De acordo com a Canon, a decisão partiu da matriz no Japão, mas outras fábricas ao redor do mundo não serão fechadas.

“A Canon do Brasil mantém seus negócios no país inalterados e programa diversos lançamentos de produtos e serviços no país tanto na divisão de câmeras e impressoras para o cliente final como para o mercado de pequenas, médias e grandes empresas”, informou o comunicado da empresa.

Em setembro do ano passado, a Sony também confirmou o fechamento da fábrica em Manaus. Já a LG encerrou as operações globais em celulares, que eram produzidos exclusivamente na unidade de Taubaté, em São Paulo, e transferiu o setor de monitores e notebooks para a fábrica de Manaus.

Em entrevista à Folha, Masahiro Sato, presidente da Canon do Brasil, afirmou que a decisão é pontual e que havia uma dificuldade de visualização de estratégia a longo prazo.

“O mercado brasileiro é um dos mais importantes do mundo e continuamos acreditando no Brasil. Neste momento, não sabemos se a decisão de fechamento é definitiva, mas que é parte do objetivo de garantir uma sustentabilidade e um crescimento da Canon para que suas operações sejam fortalecidas no país. Estamos confiantes na recuperação da economia”, disse Sato.

Fonte: Olhar Digital