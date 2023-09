“Canta Servidor”: inscrições abertas até 1º de outubro

Até 1º de outubro, servidores públicos estaduais e municipais podem se inscrever para a 5ª Mostra de Música do Servidor Público – “Canta Servidor”. O evento, promovido pelo Governo do Pará, por meio da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) em parceria com a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), visa valorizar os talentos musicais do funcionalismo público. O link para inscrições e edital está disponível no site da EGPA: egpa.pa.gov.br.

O projeto valoriza e reconhece as habilidades artísticas do servidor público, seja profissional ou cultural, evidenciando os talentos musicais no funcionalismo paraense.

A mostra é dividida em três etapas, sendo a primeira, inscrição e validação; a segunda, seleção por júri técnico das inscrições validadas; e a terceira é a finalíssima com apresentação de até 12 selecionados.

Os servidores devem realizar a inscrição informando o município de origem e o zoneamento adotado pela EGPA, ou seja, a divisão do número de finalistas por região de integração terá composição de acordo com a demanda de inscritos.

Só podem participar como compositor (autor da música), letrista (autor da letra) e intérprete servidores públicos estaduais e municipais ativos e inativos, efetivos, estáveis, temporários e comissionados vinculados à administração direta e indireta do Estado do Pará e não será permitida a parceria com pessoa que não seja servidor público.

A premiação será em dinheiro, com os valores de R$ 5.000,00, para o primeiro lugar, R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00 para o segundo e terceiro lugar respectivamente e R$1.100,00 para servidores entre o quarto e décimo lugar.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará