Cantata de Belém emocionou público com mensagem de amor e alegria

O Templo Central da Assembleia de Deus ficou lotado para a última apresentação da Cantata de Natal realizada ontem à noite, em Belém. Durante uma hora de espetáculo, o público cantou e se emocionou com as encenações e mensagens de amor e alegria pelo nascimento de Jesus. Um dos momentos mais marcantes foi durante a apresentação da canção “Acenda uma vela”, onde o ambiente ficou todo iluminado com as luzes das velas. A voz angelical da jovem Ruth Gomes, de 11 anos, acompanhada por um violinista e um pianista, conectou o público à emoção.

“ A Cantada é uma ótima forma de evangelizar. Então, é muito bom saber que tem pessoas que recebem essa nossa mensagem e ficam tocadas, emocionadas também”, explica Ruth Gomes, de 11 anos.

“As apresentações das crianças é muito tocante. Me senti mais feliz, mais iluminada porque recebemos muitas bênçãos mesmo aqui”, afirmou a bancária Rosilene Reis, que acompanhava todas as canções com as mãos no coração.

Ao todo, 600 voluntários e voluntárias participaram, este ano, das apresentações do Natal de Belém, programação tradicional da Assembleia de Deus. Nesta 26ª edição da Cantata, a organização focou no encontro de gerações. Foram 60 integrantes da primeira infância, 70 crianças, 50 idosos, 20 integrantes do Coral de Surdos e Surdas, 190 no coral misto, além de 20 do Grupo Celebração e 40 do Connection, um grupo composto por pré-adolescentes. O espetáculo também contou com a presença de 80 músicos na orquestra, além da equipe técnica de luz e som.

“Todos os espetáculos foram emocionantes e feitos com muito carinho e amor por tantos voluntárias e voluntários que se doaram para esses momentos tão importantes para nós, para recontar o nascimento de Jesus. Espero que a mensagem de amor e alegria do nascimento de Jesus possa ajudar cada um de nós a fazer um mundo melhor e mais solidário para a humanidade. Essa mensagem tá cada vez mais atual”, afirmou o pastor Philipe Câmara, diretor-geral do Natal de Belém.

