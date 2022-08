Cantor abre a porta de casa e morre com quatro tiros, no Jurunas

O cantor paraense Josenilton Cunha Pestana, que artisticamente era conhecido por Jorge Moraes, amasiado, de 38 anos, foi assassinado com quatro tiros, no final da tarde de ontem, quinta-feira, 04. O crime ocorreu por volta das 18h, dentro da casa dele, na Rua Pariquis, entre travessas Monte Alegre e Breves, no bairro do Jurunas, em Belém.

Segundo a Polícia, o homem apresentava tiros nas mãos, no peito e na cabeça e teria sido morto no momento em que ouvia música dentro da casa onde morava sozinho. Ainda segundo as primeiras apurações, o assassino, não foi identificado, chegou em um carro de cor cinza, bateu à porta do artista, que foi baleado ao atender. Em ato contínuo, o criminoso fugiu.

O delegado David Silveira, da Divisão de Homicídios, encarregado do caso, disse que vai trabalhar com duas linhas de investigação, que são o crime passional ou algum tipo de dívida que a vítima tivesse.

Também no local do crime, os policiais ouviram familiares de Jorge que não parecia ter problema que pudesse colocar sua vida em risco.

Jorge teve um relacionamento de 12 anos com uma mulher, que também é cantora. Eles terminaram, mas continuavam parceiros de shows e, atualmente, ele namorava uma outra mulher. Ela chegou à casa do artista momentos depois do crime e estava bastante abalada.

As suspeitas são de que Jorge Moraes possa ter sido morto pelo ex-companheiro de uma das duas mulheres com quem se relacionou, mas o esclarecimento virá a medida que que as investigações forem avançando, embasando o inquérito já instaurado para apurar os fatos.

No local, foi feito levantamento de local e a posterior remoção do corpo do artista para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

O corpo de Jorge Moraes deve ser sepultado nesta sexta-feira.

Na área do crime, vizinhos comentavam sobre o medo e a violência na área. A execução de Jorge Moraes chamou a atenção de todos, já que a vítima, ali, era bastante conhecido.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar