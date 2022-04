Cantor Alan Santos conquista as noites da Grande Belém com samba e pagode

Cantor Alan Santos da Banda Perfil SP, vem conquistando as noites da Grande Belém, com seu repertorio coberto de samba e pagode, abrindo também espaço em seus shows para estilos como sertanejo, brega e swingueira, alcançado um público mais versátil e fiel.



Com sua experiência e voz apaixonante, Alan mantem a agenda cheia, levando seu público fiel consigo e encantando novas pessoas a todo momento. Idas no samba mais antigo ao pagode mais atual, o cantor mescla os estilos atemporais em seus shows, tornando eles mais marcantes para quem ouve, lembrando das músicas que fizeram parte da sua vida e que marcam novos momentos hoje.

O pagode e o samba fazem parte da historia dos brasileiros, sendo bem acompanhados com o final de semana e uma cervejinha.

Conheça mais sobre em suas redes sociais: @gperfilsp

Confira a agenda do cantor Alan Santos:

Sexta-feira: 8 de Abril – Xpp Conveniência

Sábado: 9 de Abril – Imperador conveniência

Domingo: 10 de Abril – Conveniência Cdp

Domingo: 17 de Abril – Pela primeira vez

Segunda-feira: 18 de Abril – Aniversário do Acará