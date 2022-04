Cantor Balletti Leart inova com projeto “Samba do Palco” em 2022

Músico Belletti Leart, estreia sua nova atração musical de 2022, o projeto “Samba no Palco”, onde vai reunir grandes nomes da música que toca no seu coração, nos palcos das suas apresentações pela capital paraense, levando muita música autoral, clássicos e hits que marcaram gerações na música regional e nacional. O objetivo principal desta iniciativa, é tornar conhecido os nomes dos novos artistas atuantes dentro da música regional.

“A gente vê tantas pessoas talentosas, artistas que se tivessem um incentivo, iriam ganhar o mundo com as letras que escrevem, a voz e o talento pra arte. Por isso resolvi criar esse projeto, pra levar luz pra essas pessoas, para que elas tenham um espaço pra mostrar seus talentos e ganharem reconhecimento”, relata Belletti sobre seu novo projeto.

Ao aprender a manusear o cavaquinho, ainda na sua adolescência, o músico passou a tirar sons de forma tão natural, que muitos ao seu redor acreditavam que ele teria nascido já sabendo tocar o instrumento. Com tal reconhecimento, um grupo musical de samba, chamado “Mania do Samba”, ofereceu um convite que mudaria a história de Leart, que à época, recebeu a sua primeira oportunidade de tocar em uma banda como músico profissional.

“Eu não acreditei quando recebi esse convite, os caras estavam realmente de olho em mim, quando eu tocava por tocar entre amigos, na frente de casa, e não é que eu parecia ser bom mesmo? Quando entrei pra banda senti que meu sonho estava se aproximando de se tornar realidade, levei um tempo pra acreditar em tudo que tava acontecendo comigo”, recorda ele do sentimento de crescer profissionalmente.

Junto da nova banda e ao lado dos amigos do grupo, Balletti percorreu as mais diversas casas de shows da cidade de Belém. Pouco tempo depois, já se via tocando fora da cidade, e viajando pelos interiores do nosso imenso Pará, conhecendo diversas culturas e origens daquele estilo que lhe tocava o coração: o samba.

Depois de algum tempo ganhando experiência ao lado da sua banda, o músico resolveu enveredar pelos desafios da carreira solo. Parecia uma ideia complexa, mas para o seu crescimento enquanto músico, ele precisava tomar aquela decisão naquele momento: “Meus amigos foram seguindo caminhos diferentes, alguns pararam de cantar e tocar, então resolvi focar no que eu amava, que era cantar e tocar, me tornei cavaquinista e violonista, sou grato atualmente pela decisão que tomei no passado”, recorda.

Já percorreu grandes caminhos como músico paraense, chegou inclusive, a levar a cultura produzida no nosso estado, para fora das fronteiras regionais, ao se apresentar nas cidades de Fortaleza e em Brasília, no Distrito Federal, capital do país: “Foram experiências muito enriquecedoras pra mim, me apresentei pra uma galera nova, com uma cultura e gostos que até então eu desconhecia. Porém, quando eu comecei a cantar e tocar, nossa, aquilo me surpreendeu, aquela chuva de aplausos, pessoas cantando, dançando e se emocionando, surreal. Me realizei, amei demais ter tido essa experiência”.