Cantor Charles Andi se apresenta no Klandestino nesta sexta, 18

Cantor paraense Charles Andi realiza show especial nesta sexta-feira, 18 de junho, a partir das 21h, onde vai se apresentar com o seu projeto musical autoral chamado “Show Trilhos”, no pub Klandestino, onde vai cantar diversas canções de dentro do seu repertório eclético que passeia do soul ao reggae.

“Uma noite envolvente, uma verdadeira viagem musical entre os diversos gostos e apreços pela música, preparei esse projeto ainda durante a pandemia, juntei tudo que mais faz sucesso nos meus shows e dei uma pegada minha pra cada canção, além de é claro, mesclar as minhas composições autorais, então vai ser algo realmente muito especial”, detalha o cantor.

O cantor, compositor, músico e poeta paraense Charles Andí, é um dos nomes mais crescentes dentro do cenário da música que alimenta a engrenagem cultural paraense na atualidade, dono de um profissionalismo que é fruto da sua dedicação de anos para o aprendizado das diversas vertentes da música, Charles já possui sua própria carga de produtos autorais.

“Me dedico à música desde que passei a existir e ao entrar em contato com ela, foi uma conexão muito forte, não consegui mais me desvencilhar deste lado da minha vida, a música faz parte de mim, e estou conseguindo deixar minha assinatura neste meio através dos meus CDs e produtos autorais, pretendo levar mais e mais para as pessoas e pro meu Pará”, comenta ele.

O músico Charles Andi promete levar uma noite inesquecível ao som de clássicos da sua jornada musical pelas noites paraenses: “Já presenciei pessoas se emocionando com o que eu canto, pra mim é algo inesquecível e surreal de bom, pretendo levar essa emoção a cada show que faço, e nesse não vai ser diferente”, ressalta.