Cantor critica edição de programa de Eliana e discute com diretora

O cantor Salgadinho foi um dos convidados do programa Eliana, do SBT, no último domingo (23), mas não ficou satisfeito com a edição final da atração.

O artista usou o Instagram para criticar a emissora e afirmar que teve falas cortadas.

– Editaram minha fala no programa da Eliana, do SBT, e foi deselegante. Não me tirem de casa para cometerem esse desrespeito, por favor – disse.

Fabi Gomes, coordenadora artística e musical do programa, respondeu o pagodeiro com um comentário na publicação. Ela afirma que os cortes foram necessários.

– Desculpa, mas você entende de TV e sabe que existe tempo de arte, com isso, infelizmente, temos que cortar muita coisa do programa. Triste fiquei eu com a sua reação. Te recebemos com o maior amor e respeito como sempre iremos te receber – escreveu ela.

Em seguida, Salgadinho rebateu o comentário da diretora.

– Falei coisas importantes pra mim e para o samba e vocês poderiam ter falado no dia. Não foi uma fala longa, eu encurtaria a fala, para mim é falta de respeito cortar e não avisar, eu não sou artista da sua produção. Conversar é sempre bom porque sempre estaremos na linha do respeito.

Fabi, então, voltou a responder o músico.

– Como vamos falar para você o que a gente não sabia que você falaria? Pode ter certeza que para gente é triste ter que cortar várias coisas, mas é o que temos que fazer por conta do tempo de arte, mas pode ter certeza que não é nada pessoal, nada com você e nunca com nenhum convidado, mas é o que tem que ser feito… Também não gostamos mas temos que fazer, você entende.

O cantor finalizou afirmando que o corte lhe causou “profunda tristeza”. Com isso, amigos e colegas entraram na discussão para apoiar Salgadinho.

– Que saco isso, você é gigante – disse Maria Gadú.

A cantora ainda respondeu ao comentário de Fabi.

– Sério? Que coisa mala. Abusiva. Aff, por isso não vou a nenhum desses programas absurdos.

O médico e ex-BBB Fred Nicácio também deixou um comentário na publicação.

– Todo respeito a você, lenda. Lamento por essa falta de respeito com você, amigo. Todo o meu carinho, irmão – completou Rafael Zulu.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube Plugado Cortes (OFICIAL)