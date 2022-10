O cantor de forró Zé Lucas, conhecido como “Seu Zé”, de 32 anos, foi morto a tiros, na manhã deste sábado (22), no bairro Girilândia, em Morada Nova, na região jaguaribana do Ceará. O artista é natural do estado do Piauí, mas residia no interior do Ceará, onde o crime aconteceu.

Pouco antes de ser assassinado, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais em que celebrava o fato de estar há três semanas sem consumir bebida alcoólica.

Fonte: R7/Foto: Reprodução/Instagram