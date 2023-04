Cantor de k-pop do grupo ASTRO é encontrado morto em casa

Integrante do grupo de k-pop ASTRO, o cantor e dançarino Moonbin, de 25 anos, foi achado morto em sua casa localizada em Seul, nesta quarta-feira (19). A polícia suspeita que o artista tenha cometido suicídio, embora uma autópsia ainda tenha de ser realizada para determinar com precisão o motivo do óbito.

A notícia foi dada pela empresa Fantagio, que possui contrato com o grupo musical. Na nota, a companhia afirma que os demais membros do ASTRO estão “de luto”.

– Gostaríamos de pedir desculpas por trazê-los uma notícia tão triste. Em 19 de abril, o membro do ASTRO, Moonbin, nos deixou repentinamente e virou uma estrela no céu. (…) Os membros do ASTRO, que estão conosco há muito tempo, assim como outros artistas e executivos da empresa, estão de luto – declarou a Fantagio.

De acordo com informações do site Soompi, a polícia foi chamada para atender a ocorrência nesta quarta às 20h após o corpo de Moonbin ser encontrado já sem vida pelo seu empresário.

O cantor estava com viagem para o Brasil marcada para junho, quando ele faria um show em São Paulo ao lado do artista Sanha. Ainda não se sabe se a apresentação será mantida ou cancelada. Moonbin e Sanha também passariam pelo Chile e México.

BUSQUE AJUDA

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional e trabalham para prevenir o suicídio. Para pedir ajuda, ligue para o número 188 ou acesse o site.

