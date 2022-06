Cantor Diogo Nasi realiza show no Ofícios Beer

Diogo Nasi, cantor e compositor paraense dotado de muito talento, se apresenta dia 5 de junho de 2022 na casa de shows Oficíos Beer, a partir das 19h, onde vai agitar o domingo do público com muita música que faz sucesso dentre o público paraense amante de um bom ritmo brega que vai agitar todos e renovar as energias para o início de mais uma semana de sucesso para os paraenses.

“Pra esse evento quero levara muita música marcante, tanto dentro do ritmo brega que é o que todo mundo ama, assim como dentro das minhas composições autorais, então vai ser um mix de sucessos autorais e do Pará, mas música e dança não vão faltar, vai ser uma noite e tanto meus amigos, espero vocês por lá”, convida ele.

Quando tinha apenas 9 anos de idade, o jovem Diogo já compunha a sua primeira obra autoral, e com a repercussão que teve por conta do profissionalismo e originalidade que o jovem demonstrou com o seu trabalho que refletia o seu grande amor pela música, seus pais, amigos e familiares o incentivaram a nunca mais desistir de seguir os seus sonhos.

“Eu era uma criança, que gostava sim de brincar, mas brincar com instrumentos pra mim era o meu passatempo preferido, eu adorava tocar e entender como eles funcionavam, e aprendia, sozinho mesmo, então fui começando a escrever os sons que mais me agradavam e com o tempo acabei compondo algumas coisas que foram muito bem aceitas pelas pessoas ao meu redor, amei de verdade ter tido tanto apoio isso foi fundamental pro desenrolar da minha história”, comenta ele.

Foi dentro do estilo que pulsa nos corações dos paraenses, o ritmo Brega, que Diogo Nasi se achou dentro de um vasto universo musical no qual é admirador, e quando tinha 22 anos resolveu mergulhar de vez dentro desse sonho e passou a seguir carreira solo profissional, onde conseguiu atingir níveis de aceitação do público muito grandes, o que só lhe provou que estava no caminho certo.

“É nesse novo desafio da carreira solo que eu sempre quis me aventurar mesmo e eu confesso que não me arrependi nem um pouco, eu amo demais essa linha de atuação e de viver da música, faço cada encontro com o público valer a pena, e o desse domingo não vai ser diferente, vamos animar a galera com a melhor qualidade musical possível”, promete ele.