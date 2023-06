Cantor e compositor paraense se apresenta no maior festival de música do mundo e posa ao lado de Paul McCartney

“Foram dias intensos, com sensações mágicas e indescritíveis”. Foi assim que o músico paraense Lucas Imbiriba descreveu a experiência como integrante da banda do astro do rock Yusuf/Cat Stevens. O último show da turnê ocorreu no domingo passado, dia 25, no maior festival de rock do mundo, o Glastonbury, realizado na Inglaterra.

“Imagina você encontrar ícones da música mundial que você ouvia ainda criança. Foi uma grande surpresa encontrar e conversar com o Dave Grohl, do Foo Fighter. Tambem pude conhecer e bater um papo com o incrível Paul McCartney. Foi realmente um sonho realizado”, revelou o paraense.

A turnê a qual Lucas Imbiriba participou com a banda de Yusuf/Cat Stevens começou em Berlim e passou por Hamburgo, Roma e Marbella. Mas o ápice foi no Glastonbury Festival, que reuniu ícones da música mundial, incluindo o cantor e compositor Elton John, que fez seu último show no Reino Unido.

Agora, com o encerramento da turnê, Lucas pretende seguir com um projeto solo, realizando shows pela Inglaterra e França e culminando com uma apresentação no grande Festival de Música ‘Nuits de La Guitare Patrimonio’, no dia 25 de julho, na paradisíaca ilha de Córsega.

O evento vai contar com a presença de grandes nomes da música instrumental, como o baixista Marcus Miller, o grupo Sylvan Luc Trio e o duo Yamandu Costa & Armandinho. “Não quero parar, não. Após esta turnê, darei continuidade ao meu projeto de música autoral, em formato de banda de rock, que será divulgado em minhas mídias sociais”, detalha.

Para conhecer mais o trabalho de Lucas Imbiriba, acesse o canal dele no YouTube: https://www.youtube.com/@lucasimbiriba. O cantor e compositor acumula mais de 500 mil inscritos e 46 milhões de visualizações na plataforma, despontando como um dos maiores canais de música do mundo.

Imagens: Divulgação