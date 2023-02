Cantor é condenado a 20 anos de prisão por abuso de menores

Nesta quinta-feira (23), um tribunal federal de Chicago, nos Estados Unidos, condenou o cantor R. Kelly a 20 anos de prisão por abuso sexual de menores. A decisão ocorreu, embora o artista também terá que cumprir a maior parte desta pena simultaneamente aos 30 anos de prisão que um tribunal de Nova Iorque impôs a ele, em junho de 2022, por outros crimes.

O juiz federal do tribunal do Distrito Norte de Illinois, Harry D. Leinenweber, explicou que Kelly cumprirá 19 dos 20 anos de prisão a que foi condenado junto com a sentença anterior. O ano restante será cumprido um ano depois de completar 30 anos de prisão.

Kelly, de 56 anos, condenado na quinta-feira por três crimes de abuso sexual de menores e três de pornografia infantil, irá passar um total de 31 anos atrás das grades.

Esta foi uma das reivindicações da defesa do intérprete da música I Believe I Can Fly, que alegou que o artista já cumpria “uma condenação à prisão perpétua de fato” e que, no “improvável” cenário em que sobreviva, não havia nenhuma “razão” para pensar que iria reincidir como “um homem com mais de 80 anos”.

O julgamento de Chicago foi baseado nas acusações de cinco menores que sofreram abusos de Kelly no final dos anos 1990. Quatro vítimas foram, inclusive, filmadas em vídeos explícitos.

Uma das testemunhas durante o julgamento, uma mulher que agora está com 37 anos, falou no tribunal sob o pseudônimo de Jane. Ela contou que Kelly a forçou a “centenas de atos sexuais” dos 15 aos 18 anos.

Antes de saber da sentença, o advogado de Jane, Christopher Brown, leu outro depoimento dela, no qual afirmava ter perdido “sua dignidade”, “seus sonhos” e “sua adolescência” por causa dos abusos do cantor.

– Serei para sempre a menina em quem R. Kelly urinou – afirmou.

A declaração foi em referência a uma gravação fornecida durante o julgamento com o registro do assédio do cantor à então menor de idade.

Os promotores definiram a estrela do R&B como “um predador sexual em série” que visava “especificamente meninas” e fez “todo o possível” para esconder os abusos.

Kelly foi condenado anteriormente em Nova Iorque por crime organizado, abuso e tráfico sexual, crimes pelos quais ele está, atualmente, privado de liberdade em uma prisão da cidade.

O julgamento em Nova Iorque durou seis semanas, com dezenas de testemunhas. Nele, os promotores argumentaram que o cantor usou seu “status de celebridade” para criar uma “rede de meninas e mulheres à sua disposição”.

Até hoje, Kelly – um dos mais renomados artistas de R&B dos anos 1990 e 2000, com três Grammys em seu currículo – se recusa a aceitar a responsabilidade por qualquer um dos crimes pelos quais foi condenado.

