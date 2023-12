Cantor é criticado após levar filha de 5 meses para a Farofa da Gkay

O cantor Jottapê e a esposa, Estefany Boro, foram criticados nas redes sociais nesta semana por terem levado a filha, Athena, de apenas 5 meses de idade, para a Farofa da Gkay. O evento acontece em Fortaleza, no Ceará, e termina nesta quinta-feira (7).

Longe de ser um evento infantil, a Farofa da Gkay é geralmente marcada por um número enorme de convidados, shows musicais e bebida alcoólica. Esse ambiente mais voltado para o público adulto foi justamente o alvo de questionamento dos internautas.

– Jottape e Estefany Boro com a filha de 5 meses na Farofa da Gkay, noção zero – escreveu uma pessoa na rede social X, antigo Twitter.

– Não é ambiente de criança, gente – afirmou outra.

– Coitada da criança. Loucura total desses pais – completou uma terceira.

Após as críticas, Estefany Boro se pronunciou nas redes sociais e disse que a viagem da criança foi liberada pela pediatra da menina.

– Antes de eu vir para cá, perguntei para a pediatra. E ela [a pediatra] super liberou. Foi a primeira viagem de avião que fiz com a Athena. Estava muito nervosa, e graças a Deus foi super tranquilo, e ela dormiu o voo inteiro – contou Estefany.

Jottapê, por sua vez, também falou sobre a situação e afirmou ter ido ao evento por motivos religiosos.

– Eu e a Sté não viemos só pela festa, mas com um propósito. Para quem não sabe, nós nos batizamos há um mês, e a gente faz uma célula em casa (…). Antes de vir, conversamos com nosso pastor e viemos com esse propósito de falar de Jesus para as pessoas que estão aqui. E tem dado muito certo – disse.

Fonte: Pleno News/ Foto: Leo Franco/AgNews