No final da tarde desta quinta-feira (4), o cantor paraense de seresta Jorge Moraes foi morto com pelo menos três tiros na passagem Breves com a travessa Pariquis, no bairro do Jurunas, em Belém.

Segundo informações preliminares, os disparos foram feitos por suspeitos que desceram de um carro prata, e invadiram a casa da vítima.

A identidade da vítima foi confirmada pelo comandante do 20° batalhão de Polícia Militar.

Fonte: Portal Debate, com Roma News