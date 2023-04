Cantor é preso com 30 quilos de maconha na mala, em Goiás

Na madrugada de domingo (16), um cantor foi preso carregando 30 quilos de maconha. A droga estava em tabletes dentro de malas, em um ônibus. O homem foi detido na BR-050, em Catalão (GO). As informações são do G1.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou até o cantor após denúncias. A identidade dele não foi revelada.

O cantor tem 23 anos. Ele foi encontrado após a PRF iniciar uma ronda para achar o ônibus em que ele estava. O jovem, no entanto, foi achado no pátio de um posto de combustíveis.

Ele disse à PRF que recebeu a droga na rodoviária de Uberlândia (MG). Segundo os agentes, os entorpecentes seriam levados para Brasília (DF), e o cantor receberia R$ 1.000 pelo transporte.

O jovem foi levado para o presídio de Catalão. Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena de até 15 anos de detenção.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ TV Anhanguera