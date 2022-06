Cantor é processado por compositor sob acusação de plágio

Zé Felipe, cantor sertanejo de 24 anos, enfrenta, na Justiça, processo movido por um cantor e compositor chamado José Carlos de Lima Pereira, conhecido como Carlinhos Mutuca, o qual o acusa de plágio na canção “Toma Toma Vapo Vapo”, sucesso nas plataformas digitais A música seria um plágio da ideia que ele teve com a canção “Vip Vap”.



Mutação mostrou nas redes sociais a íntegra da música. No refrão, Mutica cita o termo “Vip Vap”, o que agora afirma ser uma possível cópia. “Essa música que tem o mesmo significado e o mesmo duplo sentido, é como se ele tivesse tirado isso da minha música. Cantei o ‘Vip Vap’ na Record e no Programa do Ratinho (SBT). Se for plágio, eu quero receber meus direitos”, diz o compositor no Instagram.

O caso foi registrado na Comarca de Bragança Paulista e o autor quer receber R$ 30 mil pelos danos causados caso se comprove uma cópia.



A assessoria do cantor Zé Felipe afirma que o cantor e a equipe já tomaram conhecimento da ação posposta por José Carlos. “Assim sendo, o departamento jurídico está elaborando defesa e comprovando que inexiste razão no mérito do pedido, como também que o Zé Felipe é apenas o intérprete da música (cantor)”, diz. Acrescenta o comunicado que as demais questões deverão seguir entre o autor do processo e as gravadoras e produtoras envolvidas.

A música “Toma Toma Vapo Vapo” foi apenas um dos seis hits emplacados por Zé Felipe entre o top 50 das principais plataformas musicais em 2022. Ela já conta com quase 200 milhões de visualizações no YouTube.

Da redação com informes da Folhapress

Imagem: Divulgação