Cantor e violonista Deivetth Henrique lança single “Sons de Cristo”

Cantor e violonista paraense Deivetth Henrique lança single autoral “Sons de Cristo”, no dia 28 de maio, a partir das 00h, em uma música instrumental que vai trazer a conexão forte de Cristo diante do compositor, que ao detalhar sobre o processo de criação da música, ressalta que tudo foi um momento de muita conexão com Ele.

“Eu me reservei durante alguns dias em casa, fiquei orando e adorando Deus diante da minha solidão proposital, até atingir um ponto de conexão com Ele, e peguei meu violão e comecei a tocar e a cantar, saiu algo tão lindo que dias depois já estava no estúdio gravando, em breve todos vão poder apreciar este poder também”, explica.

Cantor e violonista autodidata, Deivetth Henrique aprendeu a tocar e a tornar a sua voz cada vez mais profissional ao ouvir músicas na rádio, na sua casa, em meados dos anos 1980, onde o equipamento era um dos seus principais passatempos da vida.

“Eu e o rádio temos uma conexão surreal, eu cresci diante do rádio, achava lindo demais aquelas sonoridades que dali ecoavam, eu me emocionava mesmo sendo criança, meus pais não hesitavam em falar que eu seria músico de uma forma ou de outra por que a sensação que eu sentia ao ouvir era transcendental mesmo”, comenta o cantor.

Com as influências que recebeu dos artistas gospels das igrejas onde frequentou, somadas as influências que o jovem artista ouvia nas rádios, fez com que Deivetth Henrique passasse a trilhar o caminho da música gospel como artista solo, o que lhe foi de grande aprendizado e muitos desafios.

“Sem dúvida o início não é fácil, a gente precisa contar com pessoas que nos apoiem e que acreditem no nosso sonho e trabalho, e graças a Deus eu sempre tive essas pessoas do meu lado, do contrário, não conseguiria chegar até onde cheguei”, ressalta ele.

Em relação ao seu novo trabalho autoral, Deivetth adianta o que espera do público quando entrar em contato com a sua canção: “Espero que eles sintam a mesma emoção que eu senti ao compor, senti meu corpo arrepiar, senti Ele falando para mim os sons que eu deveria reverberar, essa composição é pura e simplesmente a presença de Deus em mim e que levo com todo o coração para todas as pessoas”.