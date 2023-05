Cantor fala de doença autoimune e início de novo tratamento

O cantor Xand Avião usou as redes sociais, nesta semana, para falar sobre sua luta contra a psoríase. Ele foi diagnosticado com a doença há cerca de 4 anos. As informações são do G1.

Por meio de um vídeo, o artista potiguar explicou que decidiu contar sobre o caso porque, recentemente, teve uma crise que o fez cantar de boné em shows.

Xand iniciou um novo tratamento, com injeções que custam cerca de R$ 17 mil cada aplicação. Ele revelou ainda que não tinha exposto o assunto por vergonha.

– Teve alguns shows que eu fiz de boné, porque eu estava com vergonha já, sem querer dar entrevista, porque é feio, é muito aparente. Como eu tiro 100 fotos por noite, dou quatro entrevistas, estava me incomodando – falou.

Ele disse que a doença começou com uma descamação no dedo polegar. Ele procurou uma dermatologista, que passou uma pomada, mas não teve efeito.

– Do meu dedo, começou a passar pra minha cabeça, perto da minha orelha, e isso foi aumentando. Hoje eu estou com minha cabeça inteira com isso, meu corpo inteiro com psoríase. Eu descobri isso um pouco antes da pandemia e minha doutora disse que isso agrava com estresse, com ansiedade. Na pandemia a gente viveu isso em dobro, em triplo – relatou.

No entanto, ele tranquilizou os fãs ao explicar que a doença não é contagiosa.

– É uma doença que não dói. É feio, mas não pega. Quem está perto de mim, não tenha medo de tirar foto, que não pega, não passa.

