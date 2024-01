Cantor João Carreiro morre após passar por cirurgia no coração

Morreu nesta quarta-feira (3), aos 41 anos, o cantor sertanejo João Carreiro. O artista não resistiu a complicações sofridas após passar por uma cirurgia para colocar uma válvula no coração. A morte do músico foi confirmada no perfil oficial dele no Instagram. O cantor deixa a esposa e uma filha.

Natural de Cuiabá, em Mato Grosso, João sofria de um prolapso da válvula mitral, uma condição que torna irregular o batimento cardíaco e causa palpitações e falta de ar. Durante a tarde desta quarta, a esposa do músico, Caroline Francine, chegou a relatar que a cirurgia tinha sido bem-sucedida e que o coração do marido já estava funcionando com a válvula.

Entretanto, cerca de três horas depois de informar o resultado do procedimento, Caroline pediu orações pela vida do esposo. Horas depois, a morte de João foi confirmada. O ex-companheiro de dupla de João Carreiro, Capataz, lamentou a morte do amigo.

– Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos, lembro quando começamos [ela na barriga da mãe]. Chorou ao meu lado. Ninguém além de nós saberemos o que vivemos. Deus sabe o meu coração. Vá em paz João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos – declarou.

Ao lado de Capataz, João Carreiro lançou o primeiro álbum, intitulado Os brutos do sertanejo, em 2009. Em 2014, a dupla se separou, e João Carreiro seguiu carreira solo. Em dezembro de 2023, o cantor lançou as gravações de duas músicas: Meu Avô e A Coroa É Meu Chapéu. O último show de João foi na cidade de Pedra Preta, em Mato Grosso, na virada do ano.

O velório do artista será realizado nesta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Posteriormente, o corpo será encaminhado para Cuiabá, cidade natal de João, onde acontecerá o sepultamento.

