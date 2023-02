Cantor morre após ter carro atingido por ladrão em fuga

Nesta segunda-feira (30), o cantor sertanejo Jefferson Machado morreu em um acidente na RSC-453, em Estrela (RS). Ele tinha 27 anos e faleceu no local. As informações são do G1.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar relatou que o motorista de uma caminhonete não obedeceu a uma ordem de parada dos policias em uma blitz e fugiu. Houve perseguição, e o veículo em fuga invadiu a pista contrária, atingindo o carro em que estava Jefferson.

O motorista da caminhonete tem 24 anos e foi preso. A Policia Civil revelou que o veículo tinha sido roubado e o ladrão estava foragido da Justiça.

O delegado Humberto Roehrig está responsável pelo inquérito. Segundo ele, o suspeito deve responder por homicídio doloso.

Maiara Datsch, namorada de Jefferson, também estava no carro. A jovem de 27 anos ficou ferida e está internada em estado grave no Hospital Bruno Born.

Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram o falecimento.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Instagram Jefferson Machado