Cantor sertanejo é encontrado morto com cocaína no sapato; entenda

O corpo estava dentro de um carro, na madrugada desta segunda-feira (27)

O corpo do cantor sertanejo Giovanne Salles foi achado dentro de um carro, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27). O artista estava no banco do motorista. O caso foi registrado no bairro Jardinópolis, na Região Oeste de Belo Horizonte. As informações são do Metrópoles..

De acordo com a Polícia Militar, algumas pessoas que passavam pelo local perceberam que o jovem não respirava e acionaram os agentes. A vítima estava com sangramentos no nariz e na boca. Ele não apresentava sinais de violência. No entanto, a PM informou que foram encontrados pinos de cocaína no sapato do cantor.

O carro do sertanejo estava parado no meio de uma das principais avenidas da cidade. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e apenas constataram o óbito.

FONTE AMAZONIA