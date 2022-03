Cantor sertanejo é enterrado vivo e família fica em estado de choque ao abrir o caixão￼

O cantor José Nascimento Cardoso, o “Aladim”, da dupla “Alan” e “Aladim”, morreu, há 29 anos, mas sua morte ainda repercute no meio musical, pois foi enterrado vivo, ao recobrar os sentidos, tentou de todas as formas se salvar, sem sucesso, e morreu sufocado, na cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo

O artista sofreu uma parada no coração e, por isso, foi dado como morto – ele foi enterrado no Cemitério de Mogi das Cruzes. No entanto, tudo aconteceu por uma doença, chamada catalepsia, que é uma condição transitória em que a pessoa apresenta incapacidade para movimentar membros, cabeça e fala. O estado de paralisia total pode durar horas ou até mesmo dias.

No entanto, no dia 1 de outubro de 1992, a família de “Aladim” precisou abrir o caixão por mudanças no cemitério – foi quando descobriram o pior. Os restos mortais dele estavam de bruços, tinha farpas de madeira nas unhas, além da tampa caixão que estava arranhada.

FIM DA DUPLA

“Alan e Aladim” iniciaram a carreira na música sertaneja em 1978, porém o auge só aconteceu na década de 80, com a ajuda de João Mineiro e Marciano, amigos de “Aladim”, com a música “Parabéns Amor”. A causa da morte de “Aladim” foi diagnosticada como catalepsia.

