Cantor Zé Neto passa mal, e show é cancelado

Neste sábado (21), o cantor Zé Neto passou mal antes de subir ao palco da 27ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo (RN). O cantor estava no camarim e teve que ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O show acabou não sendo realizado, visto que o artista não se recuperou a tempo. As informações são da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

A organização do evento emitiu um comunicado sobre o caso. No texto, há a informação de que uma ambulância retirou o sertanejo do local.

Leia, abaixo, o comunicado na íntegra:

A 27ª Festa de Santa Cruz do Rio Pardo esclarece que o show do Zé Neto e Cristiano, previsto para acontecer na noite do dia 21 de janeiro, foi cancelado em decorrência de um mal estar sentido pelo cantor Zé Neto.

Os cantores chegaram no recinto, atenderam fãs e tiraram fotos, inclusive com a organização do evento. Pouco antes de entrarem no palco, Zé Neto teve uma indisposição e prontamente foi atendido pela equipe médica de plantão. No entanto, não se recuperou para a realização do show e foi retirado de ambulância.

Não houve mais explicações por parte dos cantores, além do cancelamento do show. Nós da equipe de Marrero cumprimos com toda a parte do contrato que nos cabia e pedimos desculpas a todos que esperavam por esse show. O cancelamento foi anunciado anteriormente pois não sabíamos se o cantor se recuperaria para realizar o show ou não.

