Cantora é assaltada e agredida por 4 bandidos na porta de casa

A cantora sertaneja Yasmin Santos sofreu um assalto na entrada de sua casa, na noite de terça-feira (25). Nesta quarta (26), a artista relatou o momento de tensão nas redes sociais. Ela foi abordada por quatro homens armados.

Yasmin contou que voltava de uma igreja com sua namorada, a tiktoker Ana Sprot. Ambas estavam em um veículo, e ao entrar na garagem, os criminosos chegaram em duas motos. Todos estavam armados.

De acordo com o relato, o segurança que estava na rua também foi abordado e teve sua carteira levada pelos bandidos. Já Yasmin teve seu celular roubado. Além de ter armas apontadas para sua cabeça, a cantora foi agredida.

– Puxaram o meu cabelo, me deram um soco no braço, me empurraram contra o carro e apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador – disse em stories do Instagram.

A sertaneja disse não ter conseguido dormir em casa após o ocorrido, e optou por dormir em um hotel.

– Ontem dormimos num hotel, hoje estamos num AirBnb – contou.

A artista compartilhou imagens da câmera de segurança de um vizinho para mostrar a ação. Ela classificou o episódio como um dos piores sustos de sua vida e disse que passou por um livramento.

– Foi um livramento gigantesco de Deus. Aos fãs, familiares e amigos… estou bem. Fiquem tranquilos – declarou.

Fonte: Pleno News/Foto: Eduardo Martins / AgNews