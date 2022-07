Cantora é expulsa do palco por não mandar ‘alô’ para prefeito

A cantora Tayara Andreza precisou interromper show na noite do último sábado (2), na cidade de Tracunhaém, interior de Pernambuco. Segundo a artista, ela foi expulsa do palco por não mandar “alô” para o prefeito da cidade, Irmão Aluizio (PL).

“Teríamos muitas músicas pela frente. Mas o pessoal da Prefeitura pediu pra gente encerrar o show. O prefeito e não sei lá quem ficou com raiva porque eu não estava mandando ‘alô’”, afirmou Tayara ainda em cima do palco na cidade que fica na Zona da Mata de Pernambuco.

Pelo Instagram, a cantora detalhou ainda mais o momento constrangedor: “Não botaram um papel no palco para eu ler o nome do prefeito! As duas vezes que me deram [o celular] eu li, mas não tenho como adivinhar o nome dele, que não gostou de eu não ter chamado. (…) Todo show eu mando alô, não tenho problema com isso”.

Tayara teria ainda perdido acesso ao camarim e afirmou que a equipe da prefeitura jogou spray de pimenta nos músicos da banda. A Prefeitura de Tracunhaém ainda não se pronunciou sobre o caso.

Fonte: Portal Debate, com O Povo