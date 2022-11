Cantora Gigi Furtado canta Alcione nessa sexta-feira, em Belém

A cantora paraense Gigi Furtado subirá ao palco do Municipal (altos) para apresentar o show “A Loba” com repertório dos sucessos de Alcione, na sexta-feira, 25, às 21 horas. A apresentação homenageia a artista maranhense de voz inconfundível, reconhecida nacionalmente, que vai completou 75 anos na segunda-feira, passada, 21.

O show de Gigi terá como convidados especiais Juliana Sinimbú, Renato Lu, Mari Brandão e Renato Rosas, com abertura de Diogo Rosa.

Com 20 anos de carreira, Gigi Furtado é uma artista de formação lírica, que estudou canto na Fundação Carlos Gomes – com trânsito constante entre a música erudita e popular e até no teatro. Ela participou de óperas do Festival do Theatro da Paz como cantora e atriz – como em “Suor Angelica” (Giacomo Puccini) – e também de comédias rasgadas – como “Fulana, Sicrana e Beltrana”.

Dona de uma voz – e personalidade – forte, a cantora paraense transita entre grandes nomes música brasileira e já se apresentou com Beth Carvalho, Arlindo Cruz e Zélia Duncan no mesmo palco.

No início da carreira, os amigos pediam para cantar jazz, bossa nova, e sempre eram atendidos por Gigi. E mesmo quando cantava em casamentos, com um repertório erudito por causa da cerimônia religiosa, ela se rendia às canções populares na hora da recepção dos noivos.

A musicalidade brasileira está na alma e no coração do trabalho artísticos de Gigi Furtado, que valoriza em sua arte ritmos como o samba, o afro, o reggae, o ijexá. Tom Jobim, Djavan e Caetano Veloso são grandes inspirações para a cantora.

Serviço:

Show “A Loba”, de Gigi Furtado

Dia: Sexta-feira, 25/11

Hora: 21h

Local: Bar Municipal (Altos), na Rua Municipalidade, 1643, esquina com Rua Soares Carneiro, bairro do Umarizal.