Cantora Jojo Todynho diz ter sido vítima de racismo em Fortaleza

A cantora Jojo Todynho relatou em suas redes sociais que teria sido vítima de racismo neste sábado (16) enquanto fazia compras em Fortaleza, capital do Ceará. De acordo com a artista, uma vendedora local teria dito que “esses pretos são todos arrogantes” após a cantora se negar a realizar uma permuta com a comerciante.

– Veio uma senhora e falou para mim: “Você pode ir na loja que vou te dar um presente e você me marca no Instagram?”. Eu falei para ela: “Não, obrigada, quero não”. Ela falou assim: “Esses pretos são todos arrogantes” – relatou Jojo.

Um vídeo que circula pelas redes mostra o momento em que a cantora discute com a vendedora. Na gravação, Jojo gesticula bastante e diz que a mulher precisa “aprender a falar com os outros”.

– Racistas não passarão. Não é porque ela está com 50, 60 anos que ela está livre para falar o que ela quiser. Ela vai falar o que ela quiser na casa dela, comigo não – disse a artista no vídeo publicado por ela depois do ocorrido.

a Jojo todinho Brigando com uma mulher em Fortaleza? Kkkk n entendi até agora o pq #AFazenda pic.twitter.com/uTqkZpGYOE — Bunny Realitys (@BunnyRealitys) December 17, 2023

CANTORA E VENDEDORA REGISTRARAM BOLETINS DE OCORRÊNCIA

Após o caso, Jojo afirmou ter registrado um boletim de ocorrência contra a mulher.

– Não tem nem como não ficar triste em uma situação dessa, que eu não desejo para ninguém. Eu não tenho palavras – disse a cantora.

A vendedora acusada pela cantora de ter cometido racismo também registrou um boletim de ocorrência contra a artista, por calúnia.

– Falei para ela que não a chamei de preta jamais. Até conversei com ela, mas ela está sempre muito exaltada, não consegue conversar de jeito nenhum – disse a mulher, por meio das redes sociais.

VERSÃO DA VENDEDORA

Ao narrar sua versão, a lojista disse ter perguntado para Jojo Todynho se ela faria uma divulgação da sua marca e dito que faria um kit de presentes de sua loja para a cantora. No entanto, segundo a mulher, a artista já teria dado a resposta “gritando” e a acusando de racismo.

– Ela já me respondeu gritando, botando o dedo na minha cara e me acusou de racista. Jamais chamaria alguém de preto, negro, macaco. Tenho ódio de gente preconceituosa, não aceito jamais ninguém ser preconceituoso. Queria falar que isso não aconteceu. Vim fazer um boletim para me defender – alegou a mulher.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E PREFEITURA SE PRONUNCIAM

Após o caso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) disse em nota ao portal G1 que a Polícia Civil do Ceará está apurando o caso e confirmou que a vendedora também registrou um boletim de ocorrência contra a cantora. O caso será apurado pela Delegacia de Repressão aos Crimes por Descriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin).

Já a Prefeitura de Fortaleza disse que o caso deve ser apurado e que repudia toda forma de discriminação. A administração da capital cearense também afirmou que oferece programas de capacitação para que os empreendedores aprimorem o atendimento aos clientes.

Fonte: Pleno NEws/Foto: Reprodução/Print de Vídeo das Redes Sociais