Cantora Leny Andrade morre aos 80 anos de idade no Rio

Aos 80 anos de idade, a cantora Leny Andrade morreu nesta segunda-feira (24), em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A artista estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá para tratar complicações de uma pneumonia

Leny contraiu a doença em junho e chegou a ficar intubada. Ela sofreu uma piora em seu quadro clínico, e a notícia do óbito foi confirmada pelo Instagram da artista.

Antes de adoecer, a cantora de jazz estava residindo no Retiro dos Artistas.

– A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor. As informações do velório serão divulgadas em breve. A voz de Leny Andrade é eterna – diz o comunicado da morte.

Leny Andrade é famosa por canções como Batida Diferente, Estamos Aí, Nós, Canto Livre, Batendo a Porte, Quinto Segredo e Alô Donato.

Na foto da postagem sobre a sua partida, há ainda a frase “Estou indo encontrar João Donato e Tony Bennett. Música no céu. Minha voz estará sempre com vocês”.

João Donato, de 88 anos, e Tony Bennett, de 96 anos, morreram na última semana, vítimas de pneumonia e idade avançada, respectivamente.

