Cantora Ludmilla se irrita com Gabigol fora da Copa: ‘Inacreditável’

Em grande momento da carreira desde que chegou ao Flamengo, Gabigol foi ausência na lista de convocados de Tite para a Copa do Mundo. Quem se irritou com o fato foi a cantora Ludmilla, que foi às redes sociais.

– Inacreditável o Gabigol não ter sido escalado pra copa – escreveu a cantora, que é torcedora do Flamengo, no Twitter.

Gabigol chegou a fazer parte do ciclo da Seleção para a Copa do Mundo do Qatar, mas não figurou na lista final para o Mundial. Em 2021, o jogador atuou em 12 partidas pelo Brasil, inclusive, na Copa América, mas este ano fez só um jogo com a Amarelinha.

Após passagem apagada pela Europa, Gabriel Barbosa voltou ao Santos em 2018, onde marcou 27 gols em 52 jogos. A partir de 2019, acertou com o Flamengo, onde já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas e três Cariocas.

Inacreditável @gabigol não ter sido escalado pra copa — LUDMILLA (@Ludmilla) November 7, 2022

Fonte: IG/Foto: Divulgação