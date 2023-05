Cantora sul-coreana Haesoo é encontrada morta aos 29 anos

Na última sexta-feira (12), a polícia sul-coreana divulgou a informação de que o corpo de uma cantora de k-pop Trot foi encontrado sem vida. A identidade da cantora, porém, não havia sido divulgada. Nesta segunda (15), um comunicado no perfil oficial de Haesoo divulgou uma nota informando o falecimento da estrela, de 29 anos.

Segundo o site Wion, a cantora foi achada morta em um quarto de hotel. A causa da morte ainda não foi revelada.

O funeral da artista será voltado apenas para amigos e familiares.

– Pedimos desculpas por trazê-los uma notícia tão triste e devastadora. No dia 12 de maio, Haesoo deixou nosso lado e virou uma luz no vasto oceano. Haesoo era uma pessoa calorosa que sabia como dar amor às pessoas ao seu redor, além de compartilhar e receber afeto. Sua família enlutada, assim como seus conhecidos e colegas, estão lamentando sua partida com corações pesarosos após serem informados da notícia repentina – diz o comunicado.

*AE

Fonte: Pleno News/ Fotos: Reprodução / Instagram