Cantora Thais Porpino é atração neste domingo na Associação Atlética do Banco do Brasil

A Diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, por meio do Departamento Social, promove nesse domingo, 12, a programação festiva destinada aos 95 Anos de Aniversário do clube bancário, tendo como atração a cantora Thais Porpino. Ela irá proporcionará momentos inesquecíveis aos associados e convidados com belas canções através do seu repertório musical, a partir das 13 horas.



Segundo a direção do clube bancário, todas diretrizes foram adotadas pelo presidente, Abrão Jorge Damous e pela Vice-Presidente Financeira, Tânia Barbosa, objetivando o sucesso do evento.

FUTEBOL

A programação dos festejos começará com a realização do confronto tira-cisma Remo e Paysandu, envolvendo, exclusivamente os associados que estejam em dias com suas obrigações financeiras.



O regulamento é rigoroso implantado pelo diretor de esportes, Roberto Ó’ de Almeida, com respaldo do staff da diretoria. O jogo começará às 10 horas, com arbitragem vinculada ao quadro da Federação Paraense de Futebol. Caberá ao próprio presidente Abrão Jorge Damous dá o ponta-pé inicial da partida, com assessoramento dos diretores: Arnaldo Lemos e Tânia Barbosa.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar