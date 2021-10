Cantora volta aos palcos de Belém depois de dois anos afastada

Foram dois anos afastada dos palcos, agora a cantora e compositora Sandra Duailibe fará o show “ Do Canto”, nesta sexta-feira (1) no Teatro Margarida Schivasappa, a apresentação será as 20h e tem o apoio da Lei Semear.

A cantora faz apresentações que prestigia os compositores paraenses, gravado em seu recente lançamento de CD. Para que quiser acompanhar a apresentação no teatro de forma online, será exibido simultaneamente pelo canal do YouTube da cantora. Já para quem pretende acompanhar de pertinho o show, é so doar 1 kg de alimento não perecível.

Foto: Perfil Sandra Duailibe