Cão ajuda PRF a encontrar 16 kg de cocaína e 7 de óxi em painel de carro de casal a caminho de Salinas, no PA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 16 kg de cocaína e 7 kg de óxi com um casal que estava indo à Salinópolis, no nordeste do Pará, cidade conhecida como Salinas.

A abordagem no veículo foi feita no km 53 da rodovia BR-316, em Castanhal na quarta-feira (22).

Segundo a PRF, durante a abordagem, a equipe suspeitou que houvesse ilícitos no carro, devido ao aparente nervosismo e as contradições do condutor e da passageira.

Elementos do veículo não eram originais, o que também levantou suspeitas. Em seguida, foi solicitado apoio do canil da Guarda Civil Municipal de Castanhal.

Com auxílio do cão de fato, a droga foi encontrada em tabletes no painel do veículo.

O casal e a droga foram encaminhados a Polícia Civil de Castanhal para realização dos procedimentos cabíveis.

Os dois devem responder pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Reprodução / PRF