Cão farejador da PM localiza 15 quilos de entorpecentes em embarcação

Em uma operação conjunta, entre equipes do 20° Batalhão (20° BPM) e Batalhão de Ações com Cães (BAC), dois homens foram presos por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (15), no bairro da Condor, em Belém. Durante a ação policial foram apreendidos 15 quilos de substâncias entorpecentes (análogas à cocaína, oxi e maconha).

Denúncias sobre desembarque de grande quantidade de entorpecentes em um porto no bairro da Condor motivaram a operação. Para facilitar as buscas na embarcação foi necessária a utilização do cão de faro Lupan.

Após algumas investidas,o cão localizou 2,5 kg de substâncias semelhantes à cocaína, 3,5 kg de maconha e 9 kg de oxi. Dois homens se responsabilizaram pela carga ilícita e foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, no bairro de São Brás.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação