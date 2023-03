Cão farejador leva federais a prender mulher om 15 quilos de skunk dentro de ônibus

A Polícia Federal prendeu um mulher com 15 quilos de skunk, espécie de maconha concentrada. O flagrante ocorreu na tarde de ontem, terça-feira, 14, enquanto ela tentava embarcar em um ônibus de Marabá com destino a João Pessoa, no Estado da Paraíba.

Policiais receberam uma denúncia anônima, realizaram o levantamento de informações para verificar se havia elementos suficientes e aguardaram para proceder ao flagrante esperado.

A ação contou com apoio do Canil da Guarda Municipal de Marabá, que levou cão farejador. O animal farejou todas as bagagens do ônibus, mas só reconheceu se tratar de droga na da mulher flagrada. Só então os pacotes foram abertos, contendo material com características de substância ilícita.

A mulher foi levada à Delegacia da Polícia Federal em Marabá, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhada ao IML para perícia e então, ao sistema penitenciário do município, onde se encontra presa, à disposição do Poder Judiciário.

Imagem: Ascom/SRPF