Caos à vista! BR-316 será parcialmente interditada entre Marituba e Benevides por 10 dias.

A Rodovia BR-316 será parcialmente interditada pelo período de dez dias a partir da meia-noite desse sábado, 04 para instalação de um sistema de drenagem na pista, a partir do Km 19. Enquanto a obra é realizada, a pista do sentido Marituba-Benevides terá mão dupla, o que acarretará em grandes congestionamentos no trecho. A Polícia Rodoviária Federal, que cuidará da operção, minimiza que o tráfego ficará mais lento na região.

Ocorre que, diariamente, a BR-316 tem filas quilométricas de engarrafamentos nos dois sentidos, especialmente nos horários de pico. Por exemplo, no retorno à capital, o congestionamento começa a partir da entrada da Estrada de Mosqueiro (Rodovia Augusto Meira Filho) e, no sentido capital interior, os engarrafamentos ocorrem no Entroncamento, após o viaduto do Coqueiro até Ananindeua e no trecho entre Marituba e a saída da zona metropolitana propriamente ditos.



Nos dois sentidos, a rodovia apresenta muitas “costelas de vaca” e buracos na pista, especialmente nas áreas de acostamentos. Devido aos constantes engarrafamentos, condutores acabam tentando desviar pelos acostamentos, o que é infração de trânsito. O perigo aumenta mais ainda na chegada dos retornos. Veículos tentam transpor os retornos e ocorrem muitas situações desagradáveis, pequenos acidentes, discussões entre motoristas etc.

Para completar a dramática situação, a pista tem vários pontos sem sinalização de asfalto nem placas, como no caso do retorno no Km 25, altura de Benevides que, recentemente, recebeu uma operação tapa buraco que já está se deteriorando em menos de um mês após a obra.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar