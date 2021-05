CAOS FINANCEIRO

Portel, no Marajó, está à beira do colapso

Localizado na região do Marajó, no Pará, o município de Portel, o “Paraíso das Ilhas”, com 263 anos de criação, a 270 quilômetros de Belém, vive dias incertos diante da pandemia do novo coronavírus, bem como, da crise financeira e social que se instalou na cidade de quase 60 mil habitantes, cuja última administração deixou um lastro de dívidas e problemas para serem resolvidos pelo atual prefeito, Vicente de Paulo Ferreira Oliveira, do MDB, que se vê encrencado para completar a folha de pagamento com funcionários, fornecedores, além da promoção da campanha de vacinação contra a covid-19, gripe e outras endemias.

De acordo com informações procedentes de Portel, o município recebeu aproximadamente R$ 6 milhões em verbas dos governos estadual e federal para implementar a campanha de vacinação contra a covid-19, movimentando toda a estrutura necessária, como pessoal, transporte, alimentação, propaganda nos meios de comunicação, redes sociais etc. No entanto, a partir de janeiro deste ano, a administração verificou que essa verba foi anunciada, no entanto, não estava nos cofres públicos portelenses.

Para não deixar a campanha parada e ultimar as providências para imunização dos grupos de risco, seguindo as recomendações específicas da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – Sespa, e do Ministério da Saúde – MS, a prefeitura teve de buscar recursos de outras formas, buscando, também, a regularização da folha de pagamentos sem comprometer a Lei de Responsabilidade Fiscal.

DIFICULDADES

Não bastasse a falta de recursos para investimentos em saúde, no final de 2020, o então prefeito Manoel Maranhense, por meio de decreto, nomeou cerca de 300 funcionários públicos concursados que estavam na fila de espera, apesar de a administração não ter condições de arcar com uma despesa a mais de aproximadamente R$ 700 mil.

Para manter o equilíbrio financeiro e fiscal, o prefeito Vicente de Paulo teve de revogar o decreto. Os então ex-nomeados foram para a Justiça e, assim, o promotor de Justiça de Portel, RodrigoVasconcelos, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa contra o gestor e sua vice, Roselene Fachineto de Nadal, requerendo o afastamento dos dois por cerca de seis meses, e, também, a indisponibilidade de bens dos dois, incluindo de suas famílias, no valor mínimo de R$ 600 mil, com multa diária de R$100 mil até que a prefeitura de Portel volte atrás e reconvoque os nomeados pelo então prefeito Manoel Maranhense.

Diante da ameaça judicial, a prefeitura reconvocou os 300 concursados, porém, o município de Portel não tem como arcar com todas essas despesas, haja vista o fato de que o município tem uma população basicamente pobre, que vive do extrativismo, não existe indústria, nem grande comércio e, para completar, suas receitas advém praticamente de repasses dos governos federal e estadual.

O OUTRO LADO

A reportagem de A Província do Pará telefonou para o ex-prefeito Manoel Maranhense, porém, a operadora informou que esse telefone não existe. Também entrou em contato com o filho do ex-prefeito, informado dos fatos e da necessidade de ele se defender diante das acusações feitas pela atual administração, mas o rapaz agiu como se fosse apenas um conhecido do ex-prefeito e disse que não tinha o contato do próprio pai, que estaria morando no Estado do Maranhão.

Por: Roberto Barbosa / Foto: Reprodução / Divulgação