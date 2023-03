CAP conquista bicampeonato de futsal 40TÃO goleando Bregafó, de Breves

Com uma goleada de 5 a 1 sobre o Bregafó, de Breves, o CAP (Clube de Atletas Paraenses), sagrou-se bicampeão paraense de futsal 40TÃO. O jogo da decisão aconteceu no ginásio do NEL. Luizão foi o destaque do time comandado pelo técnico Andrew Santos com quatro gols. Célio completou o placar.

O campeonato regido pela Fefuspa teve participação de clubes da capital e interior, entre eles Clube do Remo e Paysandu. Na semifinal o CAP goleou o Paysandu por 5 a 1.

Na campanha do bicampeonato, o time realizou doze jogos. Sete vitórias, dois empates e três derrotas. Luizão foi o artilheiro da equipe e do campeonato.

Carlos Marçal foi considerado pela Fefuspa, melhor goleiro. Andrew, melhor técnico. Humberto, o melhor jogador do campeonato. Ronaldete, o melhor massagista.

Cássio Dias, Paulinho, Maurinho e Peixoto comandam o CAP que reúne ex-jogadores que brilharam nas quadras em épocas passadas.

Os jogadores da campanha: Carlos Marçal, Azul, Mauro, Humberto, Léo Rosas, Cássio, Celinho, Anderson Tapioca, Toninho, Luizão, Farofa, Ciro, Wenner, Suruca, Paulinho, Abraão, Sassá, Latino, Gargamel, Wilson Barcarena, Peixoto e João Paulo.

Imagem: CAP/Divulgação