Capacitação em desenvolvimento urbano fortalece atuação de conselheiros e conselheiras na gestão participativa

“Participação Cidadã e Governo Local na Periferia do Capitalismo’’ foi o tema abordado na aula inaugural do curso de capacitação em Desenvolvimento Urbano promovido pela Prefeitura de Belém, por meio das Secretarias de Planejamento e Gestão (Segep) e de Administração (Semad), para os conselheiros da Cidade e conselheiros de segmentos temáticos do Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado, na noite desta segunda-feira, 13, no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia (Unama).

Sobre a capacitação o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, avalia que, quanto mais preparado o conselheiro da cidade, melhor irá representar e defender os interesses da população. “O Tá Selado possibilita que o povo tenha o poder de decisão e por isso é um fórum permanente de participação. Os conselheiros têm papel fundamental nesse fórum e a capacitação é uma experiência que reforça essa importância e consequentemente o poder do povo”, afirma.

O curso, que teve a primeira aula proferida pelo secretário municipal de Planejamento, Cláudio Puty, visa não só ampliar o conhecimento sobre desenvolvimento urbano, mas também auxiliar os conselheiros da cidade no desenvolvimento de habilidades para melhor desempenho profissional na colaboração com o fórum de participação cidadã, como explica Marcos Silva, da coordenação do programa.

“O objetivo desse curso é promover e fortalecer o processo de participação cidadã, para que os conselheiros se familiarizem com técnicas legislativas, operação orçamentária, sua distribuição e procedimentos relacionados. Todas as informações aqui obtidas são fundamentais, pois cada cidadão poderá participar mais ativamente do processo, sabendo como apresentar suas demandas e quais caminhos trilhar para atingir seus objetivos. Portanto, esse processo de formação é também um momento de fortalecer o poder popular e a participação comunitária mais ativa e qualificada’’.

Para o conselheiro Paulo Ricardo, do segmento Teatro, o curso de capacitação é um espaço importante para se pensar a cidade e o que a população deseja para o futuro. ‘’Esse é um momento para discutir as técnicas da cidade, as possibilidades de renovação, de atuação política, de novas políticas públicas e, principalmente, de fazer a cidade funcionar como a população acha que tem que funcionar agora, mas sempre olhando para o futuro‘’, disse Paulo.

Segundo a pedagoga e conselheira do distrito administrativo de Mosqueiro, Gleice Cordeiro, a iniciativa é positiva e irá auxiliar os conselheiros na busca por melhorias na cidade. ‘’Acho muito importante o que a prefeitura da nossa gente tem feito para capacitar os conselheiros. A partir dessas aulas vamos ter um conhecimento maior sobre o que é gestão, do que precisa ser feito e como podemos melhorar nossa Belém’’, conclui Gleice.

Nos próximos dias serão abordados os temas Planejamento, Mudança Social, Estado, Democracia, Economia Criativa, Economia Solidária e Amazônia. ‘’ Nós vamos certificar pela Universidade (Unama) os conselheiros que participarem até o final do curso. Venham aqui no auditório David Mufarrej, todo o dia, das 18h às 22h. Teremos aulas incríveis e de engrandecimento formativo‘’, finalizou o secretário de Planejamento, Cláudio Puty.

O curso de capacitação em Desenvolvimento Urbano está programado para encerrar na próxima sexta-feira, 17, e é uma parceria da Prefeitura de Belém com a Universidade Federal do Pará, por meio do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU); Universidade da Amazônia, através do Departamento de Mestrado Profissional em Gestão de Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental (PPGC) e a Universidade Livre da Amazônia (Ulam), da Prefeitura de Belém.

Texto: Jordana Ayres

Fonte: Agência Belém/Foto: Jornada Ayres/COMUS