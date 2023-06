Capacitações contribuem para a melhoria do atendimento e segurança do paciente no Regional de Marabá

Os profissionais que atuam no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, na região de integração de Carajás, participam regularmente de treinamentos oferecidos pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) com o objetivo de assegurar um atendimento de qualidade e segurança aos pacientes. Em 2023, foram mais de 300 treinamentos, palestras, workshops, entre outras ações.

“Os núcleos de educação permanente desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema de saúde pública ao serem responsáveis pela capacitação contínua dos profissionais, o que auxilia para a melhoria dos serviços prestados à sociedade”, declarou o secretário de saúde do estado, Rômulo Rodovalho.

Crisila Reis, enfermeira na unidade do Governo do Pará, ressalta que essas formações proporcionam novos olhares para a relação entre profissionais e pacientes. “As capacitações são enriquecedoras. Adquiri técnicas e abordagens que permitiram estabelecer uma conexão mais próxima com os pacientes. Sou capaz de compreender suas necessidades emocionais, e fornecer um cuidado mais personalizado”, destacou.

Viviane da Silva Ferreira, analista de treinamento do NEP, destaca que as capacitações são realizadas para atualização de conhecimentos, e desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, essenciais para um atendimento eficiente e humanizado.

“Nas ações de aperfeiçoamento, além dos treinamentos, buscamos ampliar a expertise dos profissionais da saúde, promovendo troca de experiências e adoção de boas práticas, que contribuam para a qualidade dos serviços prestados aos usuários”, explica.

Arthur Zaneli, psicólogo responsável pelo setor de Gestão de Pessoas do HRSP, reitera que as atividades realizadas pelo NEP auxiliam para fornecer um serviço mais especializado, competente, e de excelência aos pacientes e seus familiares.

“A educação continuada na unidade destaca a interdisciplinaridade da equipe de saúde, priorizando a prática como origem do saber, envolvendo o profissional de forma ativa no processo educacional, contribuindo, assim, para aprimorar a qualidade dos serviços prestados”, explicou.

Serviço: O diretor executivo do hospital, Benjamin Ferreira, reforça que a instituição valoriza e investe continuamente na capacitação e desenvolvimento de seus profissionais, reconhecendo que eles são a chave para oferecer uma prestação de serviço em saúde com qualidade aos pacientes.

“No HRSP os pacientes podem contar com uma equipe altamente qualificada e atualizada, com as melhores práticas e avanços da área médica, e que oferece atendimento humanizado e diferenciado”, destacou.

O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará, é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Texto: Ascom Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação