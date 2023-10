Capacitações da Setur qualificam profissionais para o mercado do turismo

Bruno Medeiros atua há um ano como gerente de uma pizzaria no município de Oriximiná, na Região Turística do Alto Tapajós, e buscando aprimorar o atendimento e qualidade do serviço prestado aos clientes e turistas que frequentam o local, o jovem de 18 anos participou do curso de garçom e garçonete promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a prefeitura local.

“Minha avaliação é muito boa porque embora já atuasse como gerente, algumas coisas não sabia, então, pude tirar dúvidas e absorver o máximo de conhecimento do instrutor. Veio para agregar em meu currículo e também no lado pessoal. Hoje, sou mais proativo”, comenta o gerente, que agora vai poder oferecer um melhor serviço aos consumidores.

Implementar qualificações permanentes para profissionais e prestadores de serviço do turismo, compatíveis com as exigências e especificidades do mercado, tem sido um dos pilares fomentados pela Setur para o fortalecimento do turismo no estado.

“Em parceria com instituições, públicas e privadas, a Secretaria atua junto à cadeia produtiva do turismo realizando cursos com base nas necessidades dos destinos, visando a satisfação do turista e o aumento da competitividade dos produtos e atrativos turísticos, gerando renda e oportunidade de emprego”, afirma o titular da pasta, Eduardo Costa.

Balanço – No 1º semestre de 2023, 385 pessoas foram capacitadas em 13 municípios distribuídos pelas oito regiões turísticas do estado. Os cursos variam de acordo com a demanda de cada município. Entre eles estão recepcionista de hotel, qualidade no atendimento, panificação, manipulação de alimentos, garçom e garçonete, camareira, cozinha regional, condutor de trilhas e caminhadas, e observação de aves.

Em busca de atualizar seus conhecimentos como camareira de hotel, Maria José Cardoso também participou de uma qualificação com a temática no município de Belterra. “O curso foi muito gratificante. Já atuo há 13 anos nesse ramo, e foi um grande aprendizado, me fortaleceu bastante, e me qualificou ainda mais. O certificado é valioso para o mercado de trabalho”, avaliou.

“Por isso, a Setur investe na qualificação e capacitação dessa mão-de-obra. É um diferencial para o destino quando o turista sai de um hotel, de um restaurante, de um equipamento de lazer com boa impressão. É como uma espécie de pesquisa de satisfação na prática. E para o profissional é um fator que aumenta seu grau de empregabilidade no mercado. Todo empresário do setor busca um profissional que saiba bem receber o turista, que afinal, é o seu cliente”, afirma a coordenadora da Diretoria de Políticas para o Turismo (DPOT), Leda Moreira.

Trilhas e Caminhadas – Um dos cursos criados pela equipe técnica da Setur foi o de Condutor de Trilhas e Caminhadas, em setembro de 2015, com uma turma-piloto no Parque Estadual do Utinga (PEUT),em Belém, que já recebia turistas em grande quantidade. O projeto cresceu e se transformou em um curso, com aulas teóricas e modalidades práticas.

Devido à complexidade do conteúdo programático, esse aperfeiçoamento conta com parceiros, entre eles Amazônia Aventura, Batalhão de Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, Instituto Chico Mendes, que fornecem profissionais habilitados para a correta e segura condução dos visitantes.

O objetivo dessa capacitação é propiciar aos profissionais do segmento de turismo de natureza o conhecimento necessário para que ele continue sendo agente multiplicador da prática do turismo consciente e sustentável.

Desde 2015 até agosto de 2023, já foram qualificados 2.229 profissionais, distribuídos em 50 turmas, 12 regiões turísticas, e 29 municípios.

Observação de aves – Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e a sensibilização pela preservação do meio ambiente em todas as suas formas, contribuindo para o bem-estar emocional e o aumento da qualidade de vida, foi criado em 2021 o Curso de Observação de Aves, também pela equipe da Setur.

Até maio de 2022, foram qualificadas 205 pessoas. Os municípios contemplados foram Marituba, Soure, Belém, Bragança, Santarém, Itaituba, Parauapebas, São Caetano de Odivelas e Maracanã.

Outras capacitações – Os cursos mais procurados no período de 2020-2023 que estão previstos no Plano Plurianual (PPA) da Secretaria foram: hotelaria com as capacitações para camareira, garçom e garçonete e recepcionista de hotel; prestação de serviços, como qualidade no atendimento; e gastronomia, com os cursos de higiene e manipulação de alimentos, panificação e cozinha regional.

A meta prevista no PPA 2020-2023 era a qualificação de 1.090 pessoas, que já foi superada com 2.335 pessoas certificadas, distribuídas em 31 turmas, 9 regiões turísticas e 21 municípios, incluindo as que participaram dos cursos de Condutor de Trilhas e Caminhadas e Observação de Aves.

Impactos no Turismo – Com a pandemia controlada, as ações de turismo foram retomadas e os turistas voltaram a viajar. Alguns empreendimentos foram estimulados por meio de políticas do Governo Federal e Estadual.

“Consequentemente, os municípios viram-se na situação de oferecer, de agora em diante, serviços com qualidade e sustentabilidade para atender esse turista, que agora tem um perfil mais exigente. Ele quer, principalmente, se sentir seguro naquele lugar, e tem consciência da importância da sustentabilidade para a conservação do meio ambiente”, comenta Regina Santos, técnica da Gerência de Qualificação Profissional da Setur.

“O papel da Setur foi de suma importância neste momento, pois procuramos ajudar cada município, respeitando sua identidade, e contribuindo para esta retomada da melhor forma possível. Tanto a Gerência de Qualificação Profissional quanto a Gerência de Qualificação de Serviços Turísticos trabalharam junto às prefeituras, conversando e identificando suas necessidades, sejam cursos, treinamentos ou palestras. A partir de 2022, ao retornarmos aos municípios, percebemos que novos empreendimentos tais como hotéis, bares restaurantes foram criados,e estão buscando tanto o Cadastur, que é um cadastro do Ministério do Turismo, quanto os cursos de qualificação profissional para recuperar o prejuízo que tiveram por ocasião da pandemia”, concluiu o secretário da Setur, Eduardo Costa.

