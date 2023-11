Capanema, no nordeste do Estado, celebra 113 anos de fundação

Situado em plena “região das Estradas”, e ponto de parada obrigatória para quem se dirige ao Nordeste, o município de Capanema, no nordeste do Pará, comemorou 113 anos de fundação no último dia 5 de novembro. A população da cidade chegou a 70,4, mil habitantes, de acordo com o último censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um aumento de 10,61% em comparação com o censo de 2010.

Distante cerca de 160 km da capital, Belém, uma das principais atividades econômicas do município é a fabricação de cimento. Nos últimos anos, a cidade se destacou com uma das mais importantes para o desenvolvimento econômico da região Bragantina.

Os pontos de maiores movimentação da cidade são a Praça Três de Maio, o Relógio Municipal, a Arena Carlos Gomes Barão de Capanema, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o Mercado Municipal e o tradicional Shopping Pérola.

LEGISLAÇÃO

Em dezembro de 2022, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o Projeto de Lei n° 125/2022, de autoria da ex-deputada Paula Gomes, que declarou como Patrimônio Cultural e Artístico de natureza material e imaterial do Pará a Festividade da Marujada no município de Capanema.

Além disso, em junho de 2022, foi aprovado no plenário da Alepa o PL n° 73/2022, da ex-deputada Dilvanda Faro, que reconheceu como utilidade pública os serviços sociais promovido pelo Movimento Mulheres do Nordeste Paraense (MMNEPA) na cidade.

HISTÓRIA

A criação da rede telegráfica, a necessidade de integração da região Bragantina à capital, a migração dos nordestinos fugindo da seca e a vida urbana foram alguns dos fatores que levaram à criação e consolidação do município de Capanema. A cidade surgiu em 1910, quando Guilherme Schüch, o Barão de Capanema, se estabeleceu na cidade devido à construção da rede telegráfica.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar