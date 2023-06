Capanema vive as emoções da tradição da Festa de Corpus Christi

Capanema, distante 140 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, região chamada de Zona Bragantina, celebra com garbo a festa de Corpus Christi nesta quinta-feira, 08. Cerca de três mil jovens das duas paróquias da cidade trabalharam a noite inteira, desde as 19h de ontem, quarta-feira, 07, confeccionando os tapetes de serragens coloridas por cerca de um quilômetro nas ruas do centro da cidade de quase 70 mil habitantes.



A tradição dos tapetes de serragens dada de 1976, completando, assim, 47 anos de homenagens e fé ao Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo em Capanema, evento este que já faz parte do calendário religioso, turístico e cultural da cidade que tem base econômica na indústria de cimento e na agricultura, especialmente a cultura da pimenta-do-reino, além da pecuára e comércio fortes, já que se trata de uma cidade localizada às margens da Rodovia BR-316, a antiga PA-Maranhão. Quem vai ou vem do Nordeste tem parada obrigatória em Capanema.

Na manhã de hoje, a celebração em honra ao sagrado Corpo de Cristo começa com a celebração da Santa Missa na igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ao final da celebração eucarística, tem início a procissão, ponto alto da festa, quando a Eucaristia é colocada no ostensório e conduzida, sob o Palio Sagrado, acompanhada por multidão de fieis que passam sobre o tapete de serragem até a chegada à Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, onde é celebrada solene missa de encerramento das homenagens.



Segundo a coordenação dos eventos, esta é a maior expressão de fé do povo de Capanema ao Corpo de Deus, e também uma forma de evangelizar, de catequizar e, ao mesmo tempo, impulsionar a fé na juventude da cidade e de outros municípios que comparecem para auxiliar na ornamentação que ocorre tradicionalmente há 47 anos na noite e madrugada da festa de Corpus Christi, seguindo os mandamentos de Jesus quando ordena “Fazei isto em memória de mim”.

HISTÓRICO

A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no ano de 1264. Ele determinou que fosse feita uma procissão e uma missa solene para adorar o Corpo de Cristo na primeira quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade.



A história narra que o Papa Urbano IV instituiu a festa de Corpus Christi após o chamado milagre de Lanciano, quando o Padre Pedro Braga testemunhou as gotas de sangue caindo da hóstia consagrada sobre o altar. Ele era sacerdote, mas, até então, não acreditava que Jesus se transformace a partícula do pão, e o próprio Cristo teria lhe mostrado essa realidade. A partir daí, fortaleceu-se a adoração a Jesus na Sagrada Eucaristia.

Imagem: Agência Pará