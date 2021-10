Capela do Museu do Estado abre exposição “ Um carnaval de devoto”

Com a exposição “Um carnaval devoto” a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) abriu na Capela do Museu do Estado do Pará (MEP), a Estação 4 do Preamar do Círio, que será exibido a mostra, até o dia 31 de outubro, a amostra destaca imagens do lado festivo do Círio de Nazaré, com ênfase no Auto do Círio. A programação terá a exibição de um vídeo, na lateral do MEP, produzido pelos realizadores do Auto do Círio, uma tradicional manifestação da cultura popular, que também integra o ambiente simbólico da festa.

“Quando recebemos o convite do MEP começamos a analisar o que expor. Inicialmente, pensei nos estandartes do Auto do Círio que temos desde 2013, e procurei também trazer um elemento de cada ano, desde 2015, quando comecei a fazer parte do evento. É muito emocionante estar mostrando o Auto do Círio pela cidade, mesmo que não seja com o evento, mas sim com a história dessa manifestação, que é um programa de extensão que ocorre desde 1993. Então, trazer para o Museu e ser reconhecido enquanto manifestação, é muito importante. Estou muito feliz”, garantiu Tarik Coelho, coordenador do Auto do Círio e curador da exposição.

“Carnaval Devoto” surge da necessidade de marcar a ambiguidade entre o sagrado e o profano. “O Auto do Círio vem como síntese desse encontro, e também para valorizar o trabalho do artista paraense, que nessa ocasião se apresenta a partir de figurinos, de fantasia. Para isso, trouxemos novamente o termo Carnaval Devoto, que já é um termo debatido entre estudiosos, para poder construir o nosso sonho, que é ocupar a capela com outro sagrado. Não o da religião, mas o sagrado selvagem que surge da arte, da performance, do amor, da paixão, que inclusive está no teatro. E é assim que a gente consegue realizar, aos pouquinhos, os nossos projetos com apoio da Secult, diretoria do Auto do Círio e o Museu do Círio se torna um espaço do afeto, do encontro e dessas realizações que todo ano a gente tem alcançado”, explicou Anselmo Paes diretor do Museu do Círio.

Foto: Iego Rocha – SECULT